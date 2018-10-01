США рано или поздно изменят свою позицию в отношении Турции – Эрдоган

БАКУ /Trend/ - США рано или поздно изменят свою позицию в отношении Турции, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают в понедельник турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, хотя между США и Турцией в настоящее время существует ряд проблем, Вашингтон сделает важный и правильный выбор.

Он выразил надежду на то, что именно торговые отношения с США приведут к улучшению отношений.

Отметим, что ранее президент Турции по итогам состоявшейся в Анкаре встречи с главами американских компаний сказал, что турецко-американские отношения будут укрепляться за счет торговли.

«Турция открыла двери для всех иностранных инвесторов и за 16 минувших лет осуществила масштабные экономические реформы», - сказал Эрдоган.

Напомним, что после обострения отношений между США и Турцией президент Эрдоган призвал иностранные компании инвестировать в экономику страны.

Напомним, что отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного турецкими властями еще в 2016 году.

После этого президент Дональд Трамп заявил, что санкционировал двукратное повышение пошлин на экспортируемые из Турции в США алюминий и сталь, до 20 и 50 процентов соответственно. Это решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума.

Суд турецкого города Измир 17 августа вновь отказался освободить из-под домашнего ареста обвиняемого в пособничестве террористам американского пастора. Первого августа министерство финансов США ввело санкции в отношении министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля из-за того, что Анкара не позволила Брансону вернуться на родину. МИД Турции осудил решение США и призвал от него отказаться.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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