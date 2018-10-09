В Турции столкнулись два танкера

9 октября 2018 11:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - У побережья Стамбула рядом с портом «Yenikapı» столкнулись два танкера, сообщают во вторник турецкие СМИ.

Сообщается, что 130 метровый танкер «TK Roterdam» врезался бортом в 165 метровый танкер «Bosphorus King».

Согласно данным СМИ, на место происшествия отправлены спасатели.

В результате столкновения судов никто не пострадал, а сами танкеры получили незначительное повреждение.
О других деталях инцидента, а также о принадлежности кораблей той, или иной стране не сообщается.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Турецкие порты в августе приняли около 50 тысяч судов
Бизнес 18 сентября 10:50
Обнародован объем перевозок автомобилей за август судами Ro-Ro в Турции
Бизнес 18 сентября 10:06
В январе-июле 2018 года в территориальных водах Турции плавали свыше 3,5 млн американских судов
Бизнес 13 сентября 16:58
Обнародовано количество грузинских судов плавающих в территориальных водах Турции в январе-июле 2018 года
Бизнес 12 сентября 15:34
В январе-июле 2018 года в территориальных водах Турции плавали свыше 800 тысяч китайских судов
Бизнес 12 сентября 15:11
В январе-июле 2018 года в территориальных водах Турции плавали свыше 3,5 млн израильских судов
Бизнес 11 сентября 16:49
Лента новостей
Турция, Россия и Иран смогли предотвратить кризис в сирийском Идлибе - спикер парламента
Турция 12:00
Оборот наличности в Азербайджане значительно сократиться - Центробанк
Бизнес 11:55
Кямран Алиев: Без совместной деятельности борьба с коррупцией будет неэффективной
Общество 11:55
Под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось заседание Кабмина, посвященное итогам социально-экономического развития за 9 месяцев и предстоящим задачам (ФОТО)
Политика 11:51
На центральном перекрестке в Баку нанесена первая желтая «вафельница»
Общество 11:51
В Азербайджане стартуют официальные продажи iPhone Xs и iPhone Xs Max
ИКТ 11:49
МВФ: Инфляция в Азербайджане будет одной из самых низких в регионе
Бизнес 11:44
21-ой энергетической компании были предоставлены лицензии на деятельность в Турции
Энергетика 11:43
БВШН завоевала первые три места на Олимпиаде роботов
ИКТ 11:42