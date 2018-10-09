В Турции столкнулись два танкера

БАКУ /Trend/ - У побережья Стамбула рядом с портом «Yenikapı» столкнулись два танкера, сообщают во вторник турецкие СМИ.

Сообщается, что 130 метровый танкер «TK Roterdam» врезался бортом в 165 метровый танкер «Bosphorus King».

Согласно данным СМИ, на место происшествия отправлены спасатели.

В результате столкновения судов никто не пострадал, а сами танкеры получили незначительное повреждение.

О других деталях инцидента, а также о принадлежности кораблей той, или иной стране не сообщается.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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