В Турции столкнулись два танкера

БАКУ /Trend/ - У побережья Стамбула рядом с портом «Yenikapı» столкнулись два танкера, сообщают во вторник турецкие СМИ.
Сообщается, что 130 метровый танкер «TK Roterdam» врезался бортом в 165 метровый танкер «Bosphorus King».
Согласно данным СМИ, на место происшествия отправлены спасатели.
В результате столкновения судов никто не пострадал, а сами танкеры получили незначительное повреждение.
О других деталях инцидента, а также о принадлежности кораблей той, или иной стране не сообщается.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu
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