Турция начала бесплатно лечить граждан от курения

БАКУ /Trend/ - В Турции вступил в силу закон, дающий право на бесплатное лечение тем, кто хочет избавиться от пристрастия к курению. Об этом пишет во вторник Trend со ссылкой на Resmi Gazete.

В сообщении Resmi Gazete отмечается, что в ходе начавшегося сегодня первого этапа, порядка 300 тысяч человек желающих избавляться от курения будут обеспечены бесплатными лекарствами со стороны министерства здравоохранения Турции.

Согласно данным Resmi Gazete президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 14 января ратифицировал закон, дающий право на получение бесплатного лечения для тех, кто хочет избавиться от этой пагубной привычки.

Отметим, что ранее Эрдоган ратифицировал закон о новых правилах продажи табачных изделий, согласно которому, на территории Турции полностью запрещена реклама табачных изделий.

Запрещена также демонстрация табачных изделий в фильмах, видеоклипах и социальных сетях.

Все табачные изделия будут реализовываться в одинаковой упаковке, на которой не будет логотипов и иных надписей производителей.

Отметим, что в ноябре прошлого года экс-вице-премьер Турции Реджеп Акдаг сообщил, что Турция расширит запрет на продажу табачных изделий.

Напомним, что в Турции с 2008 года введен запрет на курение в общественных местах

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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