Глава высшего совета по телевидению и радиовещанию Турции подал в отставку

БАКУ /Trend/ - Глава высшего совета по телевидению и радиовещанию Турции (RTÜK) Ильхан Йерликая подал в отставку, пишет Trend со ссылкой на RTÜK.
Сообщается, что причиной отставки Йерликая является болезнь и семейные обстоятельство.
Ожидается, что на днях президент Турции назначит нового человека на вакантное место.
Отметим, что Йерликая занимал должность главы RTÜK с ноября 2015 года.
Напомним, что в прошлом глава RTÜK назначался решением премьер-министра Турции.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu
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