Глава высшего совета по телевидению и радиовещанию Турции подал в отставку

22 января 2019 15:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Глава высшего совета по телевидению и радиовещанию Турции (RTÜK) Ильхан Йерликая подал в отставку, пишет Trend со ссылкой на RTÜK.

Сообщается, что причиной отставки Йерликая является болезнь и семейные обстоятельство.

Ожидается, что на днях президент Турции назначит нового человека на вакантное место.

Отметим, что Йерликая занимал должность главы RTÜK с ноября 2015 года.

Напомним, что в прошлом глава RTÜK назначался решением премьер-министра Турции.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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