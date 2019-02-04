Массовое отравление в здании суда в Турции

4 февраля 2019 15:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В здании городского суда в административном центре Балыкесир одноименной турецкой провинции отравились 34 человека, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что причиной отравления стала утечка газа в здании.

По данным СМИ, все пострадавшие были госпитализированы.

«Четверо пострадавших находятся в критическом состояние. В настоящее время все работники суда эвакуированы», - пишут СМИ.

Другие подробности происшествия не сообщаются.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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