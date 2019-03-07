Эрдоган: Анкара не намерена отказываться от приобретения С-400

БАКУ /Trend/ - Анкара не намерена отказываться от приобретения российских зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом, как передает Trend, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалам TV 360 и 24 TV.

"Мы завершили работу по С-400, об отказе не может быть и речи. Мы подписали соглашение с русскими, мы начнем совместное производство. Возможно, после С-400 мы займемся С-500",-заявил турецкий лидер.

Касаясь ситуации в Сирии, Эрдоган вновь подчеркнул, что зона безопасности, которую планируется создать на севере этой страны, должна контролироваться исключительно Турцией.

"Потому что с этой территории нас могут атаковать в любой момент", - сказал президент Турции.

По словам главы государства, в Анкаре внимательно следят за процессом вывода войск США из Сирии. Эрдоган подчеркнул, что на данный момент никаких шагов в этом направлении не предпринято.

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