Стрельба в турецком аэропорту: есть раненые

БАКУ /Trend/ - В аэропорту турецкого города Кайсери произошла стрельба между полицейскими, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации СМИ, инцидент произошел на терминале внутренних линий. Между полицейскими возникла ссора, в результате чего один из них начал стрелять в другого. После этого стрелявший полицейский пытался покончить жизнь самоубийством и получил ранения.
Раненые полицейские доставлены в больницу.
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