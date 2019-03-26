Стрельба в турецком аэропорту: есть раненые

26 марта 2019 19:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В аэропорту турецкого города Кайсери произошла стрельба между полицейскими, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации СМИ, инцидент произошел на терминале внутренних линий. Между полицейскими возникла ссора, в результате чего один из них начал стрелять в другого. После этого стрелявший полицейский пытался покончить жизнь самоубийством и получил ранения.

Раненые полицейские доставлены в больницу.

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