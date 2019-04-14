ВВС Турции провели операции в четырех районах Ирака

14 апреля 2019 15:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ВВС Турции нанесли удары по объектам террористов РПК в районах Зап, Авашин-Басьян, Хакурк и Кандиль на севере Ирака, сообщает Trend со ссылкой на Twitter министерства национальной обороны Турции.

"В результате воздушной операции, проведенной в районах Зап, Авашин-Басьян, Хакурк и Кандиль на севере Ирака, уничтожены огневые точки, укрытия, убежища и склады с оружием боевиков", - говорится в сообщении.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 35 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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