Турция направила военную технику на границу с Ираком

16 апреля 2019 13:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция направила военную технику в провинцию Хаккари на границе с Ираком, сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Отмечается, что данная мера предпринята в рамках борьбы с террористической Рабочей партией Курдистана (РПК).

По данным СМИ, в провинцию также переброшены артиллерийские установки.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 35 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Лукашенко направился с официальным визитом в Турцию
Беларусь 10:52
Глава Минфина Турции посетил Вашингтон
В мире 09:29
ВС Турции подверглись ракетному обстрелу в Сирии
Турция 15 апреля 23:40
Кремль приветствует позицию Турции по С-400
Россия 14 апреля 17:34
ВВС Турции провели операции в четырех районах Ирака
Турция 14 апреля 15:03
Асад заявил о важности сотрудничества с Ираком
Арабские страны 14 апреля 14:45
Лента новостей
Вход в музеи и заповедники Азербайджана на день станет бесплатным
Общество 14:16
Центробанк Азербайджана выставит ноты на крупную сумму
Финансы 14:14
Денежные переводы из Азербайджана в Грузию незначительно выросли
Бизнес 14:12
Стало известно расписание соревнований Олимпийских игр 2020 года в Токио
В мире 14:09
В преддверии праздника Рамазан в Азербайджане пройдут мониторинги - госкомитет
Общество 14:08
Азербайджанский танцор стал Кремлевской звездой (ФОТО)
Культура 14:06
В Лондоне задумались об опасностях, грозящих старинным зданиям
В мире 13:58
Азербайджанские акробаты заняли 8-е место на Кубке мира в Бельгии
Общество 13:49
В Азербайджане задержаны лица, пытавшиеся организовать сдачу экзаменов другими людьми вместо абитуриентов
Происшествия 13:48