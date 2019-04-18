Муниципальные выборы в Турции прошли демократично - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Муниципальные выборы в Турции прошли демократично, сказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Trend в четверг со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам главы государства, напряжённость между политическими партиями во время муниципальных выборов уже позади.

Эрдоган отметил, что обжалование итогов выборов рядом политических партий тоже является показателем демократии в стране.

«Интересы народа Турции выше политических интересов любой политической партии», - - сказал президент страны.

Отметим, что накануне ЦИК Турции официально объявил итоги муниципальных выборов в Стамбуле.

Согласно данным ЦИК, кандидат на пост главы муниципалитета Стамбула от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу набрал 4,169 миллиона голосов избирателей, в то время как кандидат от Партии справедливости и развития (ПСР) Бинали Йылдырым - 4,156 миллиона голосов.



Накануне ЦИК Турции выдал мандат Имамоглу на пост главы муниципалитета Стамбула.

Отметим, что ранее правящая Партия справедливости и развития (ПСР) Турции официально обратилась в ЦИК страны для проведения повторных выборов в Стамбуле.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что итоги муниципальных выборов в Стамбуле могут быть аннулированы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что итоги выборов в Стамбуле почти полностью были сфальсифицированы. По его словам, для выявления виновников правящая партия обратилась в Центральную избирательную комиссию (YSK).

Глава государства добавил, что ПСР не допустит обмана избирателей.

Ранее ПСР заявила, что представила факты о фальсификации 11 тысяч голосов избирателей в Стамбуле в пользу кандидата от оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу.

31 марта в Турции состоялись муниципальные выборы, в которых приняли участие партии «Сеадет» (SP), «Независимая партия Турции» (Bağımsız Türkiye Partisi), Коммунистическая партия Турции (Türkiye Komünist Partisi), «Партия родины» (Vatan Partisi), «Партия великого единства» (Büyük Birlik Partisi), «Hür Dava Partisi», «Народно-республиканская партия» (Cumhuriyet Halk Partisi), «Партия справедливости и развития» (Adalet ve Kalkınma Partisi), «Демократическая партия» (Demokrat Parti), «Партия националистического движения» (Milliyetçi Hareket Partisi), «İYİ Parti», «Демократическая партия народов» (Halkların Demokratik Partisi) и «Демократическая левая партия» (Demokratik Sol Parti).

Напомним, что в целом по стране на муниципальных выборах коалиция ПСР и Партии националистического движения набрала 51,67 процента голосов избирателей.

По итогам выборов, мэром Анкары стал кандидат от Народно-республиканской партии (Cumhuriyet Halk Partisi) Мансур Яваш.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.