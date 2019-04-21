Эрдоган: Теракты на Шри-Ланке направлены против всего человечества

21 апреля 2019 12:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решительно осудил теракты в церквях и отелях на Шри-Ланке, сообщает Trend.

"Решительно осуждаю теракты, организованные во время празднования Пасхи. Эти атаки направлены против всего человечества", - написал турецкий лидер в своем микроблоге в Twitter.

Глава турецкого государства от своего имени и имени всего турецкого народа выразил соболезнования родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления раненным.

Отметим, что шесть взрывов произошли во время празднования Пасхи в католических церквях и отелях Коломбо и в других частях страны. Правительство Шри-Ланки во главе с премьер-министром провело экстренное заседание.

По последним данным в результате взрывов погибли 185 человек, почти 500 пострадали.

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