Эрдоган: Теракты на Шри-Ланке направлены против всего человечества

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решительно осудил теракты в церквях и отелях на Шри-Ланке, сообщает Trend.

"Решительно осуждаю теракты, организованные во время празднования Пасхи. Эти атаки направлены против всего человечества", - написал турецкий лидер в своем микроблоге в Twitter.

Глава турецкого государства от своего имени и имени всего турецкого народа выразил соболезнования родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления раненным.

Отметим, что шесть взрывов произошли во время празднования Пасхи в католических церквях и отелях Коломбо и в других частях страны. Правительство Шри-Ланки во главе с премьер-министром провело экстренное заседание.

По последним данным в результате взрывов погибли 185 человек, почти 500 пострадали.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.