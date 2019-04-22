На востоке Турции задержаны нелегалы из Афганистана и Пакистана

БАКУ /Trend/ - На востоке Турции в провинции Ван задержан 261 нелегал, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что 208 из задержанных являются гражданами Афганистана, остальные - граждане Пакистана.
По данным СМИ, все они будут депортированы из Турции.
Отметим, что в течение трех месяцев 2019 года в Турции были задержаны 9,6 тысячи нелегалов.
5,78 тысячи из них были задержаны береговой охраной Турции.
За указанный период также были задержаны 82 человека, которые участвовали в отправке нелегалов из Турции в Грецию.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu
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