На востоке Турции задержаны нелегалы из Афганистана и Пакистана

22 апреля 2019 10:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На востоке Турции в провинции Ван задержан 261 нелегал, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что 208 из задержанных являются гражданами Афганистана, остальные - граждане Пакистана.

По данным СМИ, все они будут депортированы из Турции.

Отметим, что в течение трех месяцев 2019 года в Турции были задержаны 9,6 тысячи нелегалов.

5,78 тысячи из них были задержаны береговой охраной Турции.

За указанный период также были задержаны 82 человека, которые участвовали в отправке нелегалов из Турции в Грецию.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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