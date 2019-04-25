Заявление Трампа по поводу событий 1915 года одностороннее - посол Турции в США

БАКУ /Trend/ - Заявление президента США по поводу событий 1915 года одностороннее, и в нем не учтены боль и скорбь тюркских и других мусульманских народов. Об этом сказал посол Турции в Вашингтоне Сердар Кылыч, сообщает Trend в четверг со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Кылыча, существует много фактов о том, что армянские бандформирования в 1915 году убивали мирное мусульманское население в Османском Государстве.

Он отметил, что, несмотря на то, что Анкара призвала Ереван создать совместную комиссию для расследования событий 1915 года, власти Армении до сих пор не отреагировали на это.

Напомним, что накануне граждане Турции и Азербайджана, проживающие в Вашингтоне, провели акцию протеста в связи с событиями 1915 года.

Накануне президент США Дональд Трамп не использовал слова «геноцид» в своем заявлении в связи с событиями 1915 года в Османской Империи. Трамп вновь в традиционном обращении ограничился термином «Мец Егерн» («великое бедствие»).

Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская Империя совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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