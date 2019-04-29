В Турции начнется разработка отечественных микродронов

29 апреля 2019 09:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Турции начнется разработка отечественных микродронов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что уже готов прототип первого микродрона.

Общая длина дрона, разработка которого начнется в последующие месяцы, составляет 10 см.

«Микродрон может управляться на расстоянии до двух километров и имеет длительность полета 25 минут», - пишут СМИ.

Накануне сообщалось, что в турецкой провинции Конья разработан робот-собака под названием «Arat».

Вес робота составляет 30 килограммов. Он разработан компанией Akınsoft.

В течение последующих двух лет начнется серийное производство «Arat», над разработкой которого трудятся 60 инженеров.

В 2018 году в Турции был разработан робот-рыба.

На его разработку были израсходованы 360 тысяч лир. Этот робот может вести наблюдения под водой и по внешнему виду не отличается от настоящей рыбы. В последующие годы в Турции запланирована разработка новых видов роботов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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