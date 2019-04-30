США вывезли ядерные бомбы с военно-воздушной базы Инджирлик в Турции

БАКУ /Trend/ - США вывезли ядерные бомбы типа B61 с военно-воздушной базы Инджирлик в турецкой провинции Адана. Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что ядерные бомбы были вывезены в Румынию.

По данным СМИ, на военно-воздушной базе Инджирлик находились 50 ядерных бомб B61.

Они размещались там, начиная с конца 1960 года, через пять лет после создания военно-воздушной базы Инджирлик, в соответствии с договоренностью между США и Турцией.

Отметим, что B61 - бомба с переменным уровнем мощности заряда, предназначенная для транспортировки на самолётах, в том числе сверхзвуковых. Она имеет корпус, способный выдерживать полёт на сверхзвуковых скоростях. Корпус металлический, сварной, имеет длину 3,58 м и диаметр около 33 см. Средний вес около 320 кг, но может варьировать в зависимости от модификации.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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