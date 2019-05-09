Анкара призвала США уважать законы Турции

БАКУ /Trend/ - США должны уважать турецкую демократию, законы, и в том числе решение ЦИК страны по поводу муниципальных выборов, сказал официальный представитель турецкого МИД Хами Аксой.

Об этом Trend сообщает в четверг со ссылкой на турецкие СМИ.

Аксой отметил, что свободные выборы являются одним из атрибутов турецкой демократии.

Отражение воли турецкого народа - долг правительства страны, сказал он.

Отметим, что ранее США призвали Турцию признать итоги муниципальных выборов в Стамбуле, которые прошли 31 марта этого года.

Напомним, что ЦИК Турции отменил итоги муниципальных выборов в Стамбуле, заявив, что 23 июня в Стамбуле будут проведены повторные муниципальные выборы.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал что, проведение повторных муниципальных выборов в Стамбуле не противоречит принципам демократии.

17 апреля ЦИК Турции официально объявил итоги муниципальных выборов в Стамбуле. Кандидат на пост главы муниципалитета Стамбула от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу набрал 4,169 миллиона голосов избирателей, в то время как кандидат от ПСР Бинали Йылдырым - 4,156 миллиона голосов.



Ранее ЦИК Турции выдал мандат Имамоглу на пост главы муниципалитета Стамбула.

Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) Турции ранее официально обратилась в ЦИК для проведения повторных выборов в Стамбуле.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что итоги муниципальных выборов в Стамбуле могут быть аннулированы. Он заявил, что итоги выборов в Стамбуле почти полностью были сфальсифицированы. По словам главы государства, для выявления виновников правящая партия обратилась в ЦИК.

Эрдоган добавил, что ПСР не допустит обмана избирателей.

ПСР заявляла, что представила факты о фальсификации 11 тысяч голосов избирателей в Стамбуле в пользу кандидата от оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу.

31 марта в Турции состоялись муниципальные выборы, в которых приняли участие партии «Сеадет» (SP), «Независимая партия Турции» (Bağımsız Türkiye Partisi), Коммунистическая партия Турции (Türkiye Komünist Partisi), «Партия родины» (Vatan Partisi), «Партия великого единства» (Büyük Birlik Partisi), «Hür Dava Partisi», «Народно-республиканская партия» (Cumhuriyet Halk Partisi), «Партия справедливости и развития» (Adalet ve Kalkınma Partisi), «Демократическая партия» (Demokrat Parti), «Партия националистического движения» (Milliyetçi Hareket Partisi), «İYİ Parti», «Демократическая партия народов» (Halkların Demokratik Partisi) и «Демократическая левая партия» (Demokratik Sol Parti).

В целом по стране на муниципальных выборах коалиция ПСР и Партии националистического движения набрала 51,67 процента голосов избирателей.

По итогам выборов, мэром Анкары стал кандидат от Народно-республиканской партии (Cumhuriyet Halk Partisi) Мансур Яваш.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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