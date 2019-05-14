Премьер Ирака посетит Турцию

14 мая 2019 10:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди посетит Турцию по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на турецкие СМИ.

Визит Абдул-Махди в Анкару состоится завтра.

Премьер Ирана и президент Турции обсудят ряд важных вопросов, в том числе борьбу с терроризмом и энергетические вопросы.

Также будет обсужден вопрос открытия турецкого консульства в иракских Киркуке и Ан-Наджафе.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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