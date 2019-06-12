Сирийцам в Турции запретили посещать общественные пляжи

12 июня 2019 09:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Глава муниципалитета Газипаша турецкой провинции Анталья принял решение о запрете сирийским беженцам посещать общественные пляжи в районе. Об этом пишет в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, глава муниципалитета объяснил это тем, что общественные пляжи в районе Газипаша посещают в основном иностранные туристы, которые хотят "отдыхать в нормальных условиях".

Данное решение вызвало негативную реакцию ряда граждан, однако глава муниципалитета не собирается его аннулировать, пишут СМИ.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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