В Турции грузовой поезд столкнулся с автобусом, есть погибшие

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Мерсин произошло столкновение грузового поезда с автобусом, в результате чего, по предварительным данным, погибли двое и ранены пять человек. Об этом пишет Trend в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, на место инцидента прибыли отряды спасателей.

По данным СМИ, пострадавшие госпитализированы, состояние двоих из них оценивается как крайней степени тяжести.

О деталях произошедшего не сообщается.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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