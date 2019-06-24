В Турции грузовой поезд столкнулся с автобусом, есть погибшие

24 июня 2019 14:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Мерсин произошло столкновение грузового поезда с автобусом, в результате чего, по предварительным данным, погибли двое и ранены пять человек. Об этом пишет Trend в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, на место инцидента прибыли отряды спасателей.

По данным СМИ, пострадавшие госпитализированы, состояние двоих из них оценивается как крайней степени тяжести.

О деталях произошедшего не сообщается.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Турции в мае погибли в ДТП более 190 человек
Турция 19 июня 11:45
ДТП в Турции, есть погибший
Турция 31 мая 10:28
В Турции в результате ДТП пострадали пять человек
Турция 18 мая 03:01
В ДТП в Турции погибли свыше 150 человек
Турция 16 мая 10:17
Чешский футболист Йосеф Шурал погиб в результате ДТП в Турции
Турция 29 апреля 10:40
В Турции перевернулся автобус с футболистами, есть пострадавшие
Турция 29 апреля 10:15
Лента новостей
Утверждены критерии «Кластерной компании МСБ»
Бизнес 15:19
Первый вице-президент Мехрибан Алиева награждена специальной премией ООН (ФОТО)
Политика 15:10
ГЭЦ Азербайджана о собеседованиях по приему на госслужбу
Политика 15:03
В Турции задержано свыше 20 террористов ИГ
Турция 14:56
Замдиректора буровой компании Ирана огласил статистку работы за первый квартал
Экономика 14:56
Путин и Абэ встретятся на G20 в Осаке
Другие страны 14:48
Космическая погода: объявлен прогноз на 24-26 июня
Общество 14:48
Оппозиция в Грузии продолжает требовать отставки главы МВД
Южный Кавказ 14:44
Рост активов исламских банков Казахстана превысил 32%
Финансы 14:38