В Турции грузовой поезд столкнулся с автобусом, есть погибшие

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Мерсин произошло столкновение грузового поезда с автобусом, в результате чего, по предварительным данным, погибли двое и ранены пять человек. Об этом пишет Trend в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, на место инцидента прибыли отряды спасателей.
По данным СМИ, пострадавшие госпитализированы, состояние двоих из них оценивается как крайней степени тяжести.
О деталях произошедшего не сообщается.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.