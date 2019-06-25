В составе правящей партии Турции могут произойти структурные изменения

БАКУ /Trend/ - В руководящем составе правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции могут произойти структурные изменения. Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что данные структурные изменения связаны с проигрышем повторных муниципальных выборов в Стамбуле кандидатом от ПСР Бинали Йылдырымом.

Согласно данным СМИ не исключается, что структурные изменения будут приняты в начале июля текущего года.

Отметим, что 23 июня в Стамбуле состоялись повторные муниципальные выборы, на которых победил кандидат от CHP Экрем Имамоглу, набравший 54,03 процента голосов избирателей.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Имамоглу с победой на повторных муниципальных выборах в Стамбуле.

"Я желаю, чтобы результаты выборов в муниципалитет Стамбула принесли пользу нашему народу. Воля народа сегодня вновь была проявлена. Поздравляю Экрема Имамоглу, который победил на выборах по неофициальным результатам", - написал в Twitter турецкий лидер.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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