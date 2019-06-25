В составе правящей партии Турции могут произойти структурные изменения

25 июня 2019 09:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В руководящем составе правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции могут произойти структурные изменения. Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что данные структурные изменения связаны с проигрышем повторных муниципальных выборов в Стамбуле кандидатом от ПСР Бинали Йылдырымом.
Согласно данным СМИ не исключается, что структурные изменения будут приняты в начале июля текущего года.
Отметим, что 23 июня в Стамбуле состоялись повторные муниципальные выборы, на которых победил кандидат от CHP Экрем Имамоглу, набравший 54,03 процента голосов избирателей.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Имамоглу с победой на повторных муниципальных выборах в Стамбуле.

"Я желаю, чтобы результаты выборов в муниципалитет Стамбула принесли пользу нашему народу. Воля народа сегодня вновь была проявлена. Поздравляю Экрема Имамоглу, который победил на выборах по неофициальным результатам", - написал в Twitter турецкий лидер.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Стамбуле будут царить закон и справедливость – Экрем Имамоглу
Турция 24 июня 09:30
Эрдоган поздравил Имамоглу с победой на повторных муниципальных выборах
Турция 23 июня 22:53
В Стамбуле завершилось голосование на муниципальных выборах
Турция 23 июня 18:00
Имамоглу проголосовал на повторных муниципальных выборах в Стамбуле
Турция 23 июня 14:57
Бинали Йылдырым проголосовал на муниципальных выборах
Турция 23 июня 13:01
В Стамбуле начались повторные муниципальные выборы
Турция 23 июня 09:00
Лента новостей
В "Закон о дорожном движении" Азербайджана будут включены два новых дорожных знака
Общество 09:35
Турция стягивает военную технику на границу с Сирией
Турция 09:28
На плавучей буровой установке «Хазар-1» произошел пожар
Происшествия 09:23
Акционеры Nissan одобрили реформу системы управления компанией после ухода Карлоса Гона
Другие страны 09:19
Вся правда об азербайджаноненавистниках - "Политшоу представляет" (Видеопроект)
Политика 09:05
Аэропорты Бразилии передадут в частные руки
Другие страны 08:49
В Индии шесть человек погибли при падении автобуса в ущелье
Другие страны 08:28
Эрдоган встретится с Трампом в Японии
Турция 08:21
Более ста мигрантов из Гаити задержали вблизи Багамских островов
Другие страны 07:53