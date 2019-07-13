Турецкая полиция проводит операцию против производителей контрафактного алкоголя

БАКУ /Trend/ - В Анкаре проводится спецоперация по выявлению производителей контрафактного алкоголя, пишет в субботу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что в операции участвуют свыше 100 сотрудников полиции.

Согласно данным СМИ, в рамках операции было конфисковано 560 литровых бутылок контрафактного алкоголя и были задержаны 20 человек.

Отметим, что ранее сообщалось, что в начале июля в Турции от потребления контрафактного алкоголя погибли 15 человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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