Турецкая полиция проводит операцию против производителей контрафактного алкоголя

13 июля 2019 10:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Анкаре проводится спецоперация по выявлению производителей контрафактного алкоголя, пишет в субботу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что в операции участвуют свыше 100 сотрудников полиции.

Согласно данным СМИ, в рамках операции было конфисковано 560 литровых бутылок контрафактного алкоголя и были задержаны 20 человек.

Отметим, что ранее сообщалось, что в начале июля в Турции от потребления контрафактного алкоголя погибли 15 человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Анкаре эвакуируют пациентов из одной из больниц
Турция 11 июля 14:34
В Турции еще два человека погибли от потребления контрафактного алкоголя
Турция 11 июля 09:17
В Турции растет количество погибших от потребления контрафактного алкоголя
Турция 3 июля 15:22
Турецкая полиция провела самую крупную операцию против наркоторговцев
Турция 3 июля 09:58
Обнародована дата тестирования высокоскоростной ж/д Анкара-Сивас
Турция 24 июня 11:47
В Анкаре задержаны свыше 20 человек
Турция 20 июня 09:05
Лента новостей
Узбекистан реализует новые проекты в машиностроении
Бизнес 10:31
Budweiser отказался от IPO в Гонконге на $9,8 млрд
Китай 10:29
Генпрокуратура: Общественность была своевременно проинформирована о смерти А. Гурбанова
Общество 10:24
Кравченко: Франция остается важным партнером Беларуси в Европе и мире
Беларусь 10:24
Rafael получила контракт на 100 миллионов долларов
Израиль 10:17
Жээнбеков встретился с премьер-министром Казахстана Маминым
Кыргызстан 10:12
Госконцерн Туркменистана закупает установку по производству метилдиэтаноламина
Тендеры 10:08
Отмечен рост в объемах прибыли в сфере телекоммуникаций Казахстана
Финансы 10:03
Узбекистан будет участвовать в газовых проектах Афганистана
Энергетика 10:01