Седьмой самолет с элементами С-400 прибыл в Турцию

14 июля 2019 13:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Седьмой российский самолет с компонентами зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 прибыл в Турцию, сообщает в субботу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается что, самолет с компонентами С-400 также приземлился на военно-воздушной базе Муртед (бывшая Акынджи).

Данный самолет с компонентами С-400 уже стал третьим приземлившимся сегодня в Турции.

Отметим, что минобороны Турции в пятницу сообщило о начале поставок С-400 в страну.

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