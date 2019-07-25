КС Турции принял решение, которое коснется и строительства президентского дворца

25 июля 2019 11:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Конституционный суд (КС) Турции принял решение, запрещающее строительство резиденций на побережье озер и морей, пишет Trend в четверг со ссылкой на турецкие СМИ.

По данным СМИ, данное решение коснется также строительства президентского дворца на берегу озера Ван на юго-востоке страны.

Сообщается, что ранее в Турции разрешалось строительство резиденций на побережье озер и морей. В начале года оппозиционная Народно-республиканская партия (CHP) обратилась в Конституционный суд страны на предмет отмены такого разрешения.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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