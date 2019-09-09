При взрыве в Турции погиб военнослужащий

9 сентября 2019 10:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В юго-восточной турецкой провинции Хаккари в результате подрыва боевиками Рабочей партии Курдистана самодельной бомбы погиб турецкий военнослужащий, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

После инцидента ВС Турции начали локальные операции против РПК в провинции Хаккари.

Отметим, что четвертого сентября в результате нападения боевиков РПК на военный конвой погиб турецкий военнослужащий в турецкой провинции Мардин на востоке страны.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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