При взрыве в Турции погиб военнослужащий

БАКУ /Trend/ - В юго-восточной турецкой провинции Хаккари в результате подрыва боевиками Рабочей партии Курдистана самодельной бомбы погиб турецкий военнослужащий, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.
После инцидента ВС Турции начали локальные операции против РПК в провинции Хаккари.
Отметим, что четвертого сентября в результате нападения боевиков РПК на военный конвой погиб турецкий военнослужащий в турецкой провинции Мардин на востоке страны.
Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu
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