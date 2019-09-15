Минобороны Турции заявило о завершении второго этапа поставок С-400

15 сентября 2019 16:03 (UTC+04:00)

Второй этап поставок российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Турцию завершен. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении министерства национальной обороны республики, передает Trend со ссылкой на Минобороны Турции.

"Сегодня на авиабазе Мюртед в Анкаре завершились поставки элементов второй батареи ЗРС С-400", - отмечается в документе.

Работы по установке системы и обучению персонала пользователей продолжаются. Система планируется ввести в эксплуатацию в апреле 2020 года.

Отметим, что 12 июля министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что началась отправка первой партии компонентов С-400 в Турцию.

Блок НАТО ранее выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о закупке Турцией комплексов С-400.

"Альянс глубоко обеспокоен этой ситуацией. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг ранее неоднократно заявлял, что каждая страна НАТО имеет право самостоятельно принимать решения об используемых видах вооружений, однако российские системы будут несовместимы с интегрированной системой ПРО НАТО, и это является проблемой", - говорилось в сообщении пресс-службы Альянса.

Ранее отмечалось, что после того как Анкара получит первые комплексы С-400, министерство национальной обороны Турции определится с местом их дислокации.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В ДТП в Турции погиб один человек
Турция 06:41
Российский истребитель Су-35 прибыл в Турцию для участия в выставке "Технофест"
Россия 01:58
В Турции за день произошли шесть землетрясений
Турция 00:56
Reuters: турецкие власти санкционировали аресты более 200 военных за связи с путчистами
Турция 14 сентября 13:33
В Турции произошли два сильных землетрясения
Турция 14 сентября 11:27
Рост взаимной торговли Казахстана и Турции превысил 70%
Бизнес 14 сентября 11:00
Лента новостей
В рамках 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике прошла акция по посадке деревьев (ФОТО)
Азербайджан 16:51
Несколько сотен экологических активистов блокировали вход на Франкфуртский автосалон
Другие страны 16:33
Министр юстиции Франции высказалась за предоставление убежища Сноудену
Другие страны 15:51
В Германии при пожаре в доме престарелых погиб человек
Другие страны 15:40
Кениец Кипсанг установил мировой рекорд в полумарафоне
Другие страны 15:30
МВД Египта объявило о ликвидации террористической группы на Синайском полуострове
Другие страны 15:15
Франция осудила нападения на нефтяные объекты в Саудовской Аравии
Другие страны 14:52
Зариф заявил, что США используют максимум обмана после провала антииранских санкций
Другие страны 14:50
Al Jazeera: восстановление саудовской нефтяной инфраструктуры после терактов займет недели
Арабские страны 14:30