В рядах террористов РПК много раз были захвачены армянские террористы — МИД Турции

25 октября 2019 13:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рядах террористов РПК много раз были захвачены армянские террористы, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает в пятницу Trend.

Он отметил что, Турция всегда поддерживает и продолжит поддерживать Азербайджан во всех сферах.

По словам Чавушоглу, вопросы урегулирования нагорно-карабахского конфликта всегда на повестке дня Турции, в частности, вызывают беспокойство заявления официальных лиц Армении по проводу этой проблемы.

Глава МИД сказал что, урегулирование нагорно-карабахского конфликта также на пользу Армении, которая именно из-за своей оккупационной политики изолирована от региона.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 35 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Твиттер: @rhafizoglu

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