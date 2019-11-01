Чавушоглу провел телефонные переговоры с Помпео

1 ноября 2019 00:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с госсекретарем США Майклом Помпео, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно сообщению, Чавушоглу и его американский коллега Помпео во время телефонного разговора обсудили законопроекты, принятые в палате представителей США, и ситуацию в Сирии.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу осудил решение Палаты представителей США, проголосовавшей за признание так называемого "геноцида армян".

По словам Чавушоглу, тем самым США пытаются "отомстить" за то, что Турция помешала их планам, проведением операции "Источник мира" в Сирии.

"Те, чьи планы были сорваны, обращаются к уже устаревшим резолюциям. Если они верят, что таким образом отомстят, то ошибаются. Данное позорное решение тех, кто использует историю в политике, ничего не значит для нашего правительства и народа и не имеет никакой юридической силы", - написал глава МИД в Twitter.

Напомним, что Армения и армянское лобби утверждают, что предшественница Турецкой Республики - Османская империя совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.

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