Турция будет продавать заброшенные судна

БАКУ/Trend/ - Турция будет продавать заброшенные на водных пространствах страны суда, пишет в четверг Trend со ссылкой на турцекие СМИ.

Сообщаются, что в настоящее время на водным пространствах Турции существует 140 заброшенных судов, 32 из которых на первом этапе будут проданы в качестве металлом.

Также сообщается что большинство заброшенных судов находятся в акватории Босфорского пролива.

Продажей заброшеннных судов буден заниматься министерство транспорта и инфраструктуры Турции.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев)

Твиттер: @rhafizoglu

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