Турция выступает за стабильность в Иране – МИД

18 ноября 2019 13:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция выступает за стабильность в Иране, сказал глава МИД страны Мевлют Чавушоглу, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По его словам, стабильность в Иране важна для Турции.

Отметим, что в минувшую пятницу в Иране вступило в силу правительственное распоряжение о повышении цен на бензин в два раза - с 15 тыс. риалов ($0,09) до 30 тыс. риалов (около $0,2) за литр. На 50% (до 15 тыс. риалов) выросла льготная стоимость бензина в рамках квоты на человека. Согласно новым правилам, владелец автомобиля может получить до 60 л бензина в месяц по этой цене, владелец мотоцикла - 25 л. Отдельная квота предусмотрена для таксистов - 400 л.

После этого в некоторых городах Ирана прошли протестные акции. Отдельные группы, находившиеся в толпе манифестантов, нападали на полицейских, поджигали офисы банков, магазины и частные лавки. За минувшие два дня в стране в ходе демонстраций были сожжены или разграблены около 100 представительств местных финансовых учреждений, не менее полусотни торговых точек.

Ранее министерство информации и нацбезопасности Ирана сообщило, что "основные виновники беспорядков в последние два дня были определены". Как отметило ведомство, "принимаются надлежащие меры", и иранская общественность будет проинформирована об их содержании и результатах в ближайшее время.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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