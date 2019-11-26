TANAP толчок для реализации других важных энергетических проектов - администрация президента Турции

26 ноября 2019 11:18 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Трансанатолийский газопровод (TANAP) является плодом совместного видения Азербайджана и Турции энергетической безопасности в регионе и станет толчком для реализации других важных энергетических проектов.

Об этом сказали Trend а администрации президента Турции.

Как отметили в администрации, открытие второго участка (Фаза-1) газопровода TANAP является знаменательным событием не только для Турции и Азербайджана, но и для всего региона.

«TANAP является «шелковым путем» в энергетике и носит стратегический характер» - заявили в администрации.

Там же отметили, что реализация TANAP является показателем устойчивых и крепких отношений между Баку и Анкарой.

«Поставка энергоресурсов Каспийского региона для Турции всегда была одним из важных энергетических приоритетов, для этого ранее был реализован проект нефтепровода "Баку-Тбилиси-Джейхан", что стало толчком для реализации других важных проектов", - резюмировали в администрации турецкого президента.

Отметим, что церемония открытия второго участка (Фаза-1) Трансанатолийского газопровода (TANAP) состоится 30 ноября.

Церемония открытия состоится в районе Ипсала, провинции Эдирне Турции.

В этом районе, у греческой границы, TANAP подсоединяется к Трансадриатическому трубопроводу (TAP), посредством которого природный газ из Азербайджана будет поставляться в европейские страны.

Отметим, что запуск первой очереди (Фаза-0) газопровода TANAP состоялся 12 июня 2018 года в турецкой провинции Эскишехир, и с конца июня 2018 года по нему начались коммерческие поставки газа в Турцию.

Объем транспортировки газа в Турцию по TANAP, с начала коммерческих поставок газа 30 июня 2018 года и до конца октября 2019 года, достиг 3,08 миллиарда кубометров.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, являющегося основным сегментом «Южного газового коридора», составляет 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP, газ начнет поступать в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО «Южный газовый коридор» - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

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