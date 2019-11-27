В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,0

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Денизли произошло землетрясение магнитудой 4,0, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что подземные толчки были зафиксированы в 23:03 по местному времени в районе Чардак.

Эпицентр землетрясения находился на глубине семи километров.

Отметим, что 26 сентября в Стамбуле произошло землетрясение силой 5,8 балла. В результате землетрясения были повреждены 473 здания.

Напомним, что Турция расположена в сейсмоактивной зоне и землетрясения происходят здесь достаточно часто, нередко с человеческими жертвами. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году, в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда была равна 7,4 баллов. В результате стихийного бедствия погибло около 18 тысяч человек.

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