В Турции незначительно сократилось число зарегистрированных казахстанских компаний

30 ноября 2019 10:28 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В январе-октябре текущего года в Турции было зарегистрировано 27 компаний с казахстанским капиталом, что на две компании меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщили Trend , в Торгово-промышленной палате Турции (TOBB).

Совокупный капитал казахстанских компаний, зарегистрированных в Турции за десять месяцев 2019 года, составил 4,969 миллиона турецких лир, в то время как за аналогичный период 2018 года данный показатель составлял 3,235 миллиона турецких лир.

Было отмечено, что в январе-октябре 2019 года больше всего казахстанских компаний было зарегистрировано в Стамбуле (16 компаний).

В январе-октябре 2019 года в Турции было зарегистрировано две горнодобывающих, пять строительных,14 компаний в сфере оптовой и розничной торговли, с казахстанским капиталом.

"Остальные шесть компаний с казахстанским капиталом задействованы в других секторах экономики", - отметили в TOBB.

Согласно данным TOBB, совокупный капитал зарегистрированных за отчетный период 14 компаний в сфере оптовой и розничной торговли составил 2,070 миллиона лир.

Официальный курс на 27 ноября составляет 5.7486 TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

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