Турция переходит к стандартным пакетам для продажи табачных изделий (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Турция переходит к стандартным пакетам для продажи табачных изделий, пишет Trend среду со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно полученным данным, начиная с пятого декабря все сигареты не зависимо от марки и производителя, будут продаваться в черных упаковках.

Отметим , что восьмого ноября 2018 года в Турции вступил в силу новый закон о продаже табачных изделий.

Согласно новому закону, на территории Турции полностью запрещена реклама табачных изделий.

Запрещена также демонстрация табачных изделий в фильмах, в видеоклипах, в социальных сетях.

Напомним, что в Турции с 2008 года введен запрет на курение в общественных местах. Штраф за курение в общественных местах и закрытых помещениях составляет 88 лир.

Официальный курс на четвертое декабря - 5.7468 TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

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