Турция переходит к стандартным пакетам для продажи табачных изделий (ФОТО)

4 декабря 2019 14:49 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Турция переходит к стандартным пакетам для продажи табачных изделий, пишет Trend среду со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно полученным данным, начиная с пятого декабря все сигареты не зависимо от марки и производителя, будут продаваться в черных упаковках.

Отметим , что восьмого ноября 2018 года в Турции вступил в силу новый закон о продаже табачных изделий.

Согласно новому закону, на территории Турции полностью запрещена реклама табачных изделий.

Запрещена также демонстрация табачных изделий в фильмах, в видеоклипах, в социальных сетях.

Напомним, что в Турции с 2008 года введен запрет на курение в общественных местах. Штраф за курение в общественных местах и закрытых помещениях составляет 88 лир.

Официальный курс на четвертое декабря - 5.7468 TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Турция переходит к стандартным пакетам для продажи табачных изделий (ФОТО)
  • Турция переходит к стандартным пакетам для продажи табачных изделий (ФОТО)
  • Турция переходит к стандартным пакетам для продажи табачных изделий (ФОТО)
  • Турция переходит к стандартным пакетам для продажи табачных изделий (ФОТО)
  • Турция переходит к стандартным пакетам для продажи табачных изделий (ФОТО)
  • Турция переходит к стандартным пакетам для продажи табачных изделий (ФОТО)
  • Турция переходит к стандартным пакетам для продажи табачных изделий (ФОТО)
  • Турция переходит к стандартным пакетам для продажи табачных изделий (ФОТО)
Новости по теме
Более пяти тысяч водителей в Турции оштрафованы за курение за рулем
Турция 26 сентября 14:34
Каких пассажиров будут штрафовать в Турции
Турция 14 февраля 14:35
Имамам мечетей в Турции запрещается курение
Турция 28 января 11:16
Турция начала бесплатно лечить граждан от курения
Турция 15 января 10:31
Президент Турции ратифицировал закон о продаже табачных изделий
Турция 5 декабря 2018 10:33
В Турции вступил в силу новый закон о продаже табачных изделий
Турция 8 ноября 2018 11:41
Лента новостей
Азербайджан и Турция намерены и далее развивать двустороннюю торговлю
Бизнес 15:49
Азербайджанское бюро по туризму серьезно подготовится к приему туристов из Китая
Туризм 15:43
Объемы оборота бизнес-сектора в Грузии увеличились
Бизнес 15:37
В Баку пройдет гала-концерт Viva Opera азербайджанских звезд
Культура 15:37
Назначены новые руководители отделов Аппарата Кабмина Азербайджана
Политика 15:34
Group-IB рассказала о случаях перехвата переписки в Telegram
ИКТ 15:29
Производство иранской нефтехимической компании Парс выросло на 8 %
Экономика 15:29
Министр энергетики Азербайджана примет участие в 7-ом заседании министров «ОПЕК плюс»
Энергетика 15:28
Bakcell на выставке Bakutel 2019: превосходство сети и лучший клиентский опыт (ФОТО)
Бизнес 15:24