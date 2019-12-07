Турпоток из России в Турцию вырос более чем на 31 процент

БАКУ/Trend/ - В октябре 2019 года Турцию посетили 791,679 тысячи туристов из России, что на 31,06 процента больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года.

Об этом сказали Trend в понедельник в министерство культуры и туризма Турции.

"Доля граждан России в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за этот период, составила 18,45 процента", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в январе-октябре 2019 года Турцию посетили 6,694 миллиона туристов из России, что на 16,94 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Доля граждан России в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за январь-октябрь 2019 года, составила 16,44 процента.

Отметим , что в октябре 2019 года Турцию посетили 4,291 миллиона туристов, что на 14,28 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

За указанный период Анталью посетили 1,635 миллиона, Стамбул - 1,347 миллиона туристов.

В январе-октябре 2019 года Турцию посетили 40,719 миллиона туристов, что на 14,28 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

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