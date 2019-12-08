Российские и турецкие военные проинспектировали трассу между позициями ВС Турции и Сирии

Представители командования российской группировки войск в Сирии и глава координационного центра дивизионный генерал ВС Турции Эрхан Узун совершили совместную поездку по стратегически важной автотрассе М-4 Хасеке - Алеппо от населенного пункта Айн-Исса до населенного пункта Телль-Тамера, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В настоящее время трасса М-4 является границей между подразделениями вооруженных сил Турции и Сирии.

Совместная поездка была совершена в целях закрепления договоренностей, достигнутых в рамках меморандума о взаимопонимании между РФ и Турцией от 22 октября.

Российские и турецкие военные проконтролировали отвод войск от трассы М-4, определили места выставления турецких и сирийских постов контроля за магистралью. Кроме того, был проинспектирован ход разминирования элеваторов в районах Алия и Тель-Тамер, а также запуск электроподстанции в районе палаточного лагеря беженцев Мабрук, расположенного на севере Сирии между городами Рас-эль-Айн и Телль-эль-Абьяд.

После поездки обе стороны остались удовлетворены реализацией договоренностей и выразили уверенность, что совместная работа приведет к стабилизации обстановки на севере Сирии.

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