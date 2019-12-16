Иностранцы стали больше покупать недвижимость в турецкой провинции Анталья

БАКУ/Trend/ - Иностранцы стали больше приобретать недвижимость в турецкой провинции Анталья, сказал Trend член ассоциации инвесторов в недвижимость, (GYODER) председатель правления строительной компании «Helmann Constrction» Салман Озгюн.

По словам Озгюна большинство иностранцев, прибывающих в Турцию, предпочитают приобретать недвижимость именно в провинции Анталья.

Он отметил, что в январе –октябре 2019 года в Турции иностранцы приобрели 36,1 тысячи объектов недвижимости, что является рекордным показателем.

«Турция занимает лидирующее место среди стран мира, где иностранцы охотно приобретают недвижимость» - сказал он.

По словам Озгюн, в этом году провинцию Анталья больше всего посетили туристы из России, Германии, а также граждане именно этих стран больше всего среди иностранцев приобрели там недвижимость.

Отметим, что согласно данным института статистики Турции в октябре 2019 года в Турции было продано 142,8 тысячи объектов недвижимости, что на 15,4 процента меньше по сравнению с октябрем 2018 года, иностранцам в этот месяц были проданы 4,272 тысячи объектов недвижимости, что на 31,9 процента меньше аналогичного показателя за прошлый год.

В октябре 2019 года в Турции, в рамках ипотечного кредитования, были проданы 50,4 тысячи объектов жилой недвижимости, что на 42,3 тысячи объектов больше по сравнению с октябрем 2018 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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