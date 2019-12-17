Неизвестный в Турции взял в заложники работников банка

БАКУ/Trend/ - В Турецкой провинции Анталья неизвестный вооруженный мужчина взял в заложники работников банка, пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщатся что, в заложниках у вооруженного преступника по предварительным данным находятся 10 человек, среди которых есть и клиенты банка.

По данным СМИ полиция начала операцию по освобождению заложников.

О других деталях происшествия не сообщается.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

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