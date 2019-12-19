В январе-ноябре Турция экспортировала в Россию готовую одежду на сумму более $260 млн — министерство

БАКУ /Trend/ - За одиннадцать месяцев 2019 года (январь-ноябрь) экспорт готовой одежды из Турции в Россию вырос на 2,62 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 263,853 миллиона долларов.

Об этом сказали Trend в пятницу в министерстве торговли Турции.

Как отметили в министерстве, в ноябре 2019 года экспорт одежды из Турции в Россию сократился на 12,51 процента, составив 21,880 миллиона долларов.

Отметим что за одиннадцать месяцев 2019 года (январь-ноябрь) экспорт одежды из Турции вырос на 18,55 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 92,781 миллиарда долларов, что составляет 10,78 процента от общего экспорта страны.

В ноябре 2019 года экспорт одежды из Турции вырос на 8,07 процента по сравнению с ноябрем 2018 года и составил 8,858 миллиарда долларов, что составляет 10,38 процента от общего экспорта.

За последние 12 месяцев (ноябрь 2018 - ноябрь 2019 год) экспорт одежды из Турции вырос на 19,01 процента по сравнению с аналогичным периодом 2017-2018 годов, составив 99,655 миллиарда долларов

Напомним, что за одиннадцать месяцев 2019 года совокупный экспорт Турции вырос на 1,34 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 151,883 миллиарда долларов.

В ноябре 2019 года экспорт Турции сократился на 0,74 процента по сравнению с октябрем 2018 года, составив 14,864 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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