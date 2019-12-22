Турецкая делегация посетит Москву, чтобы обсудить Сирию

Турция работает с Россией, чтобы предотвратить атаки сирийской правительственной армии в Идлибе, в понедельник Москву с этой целью посетит турецкая делегация, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в четверг сирийская армия начала новую военную операцию на юго-востоке провинции Идлиб - последнего крупного оплота террористических группировок. Сообщалось об освобождении Рабиа, Хурейба, Харба-Баннан, Шаара, Телль-Махв и ряда других деревень.

"Турция при участии России делает все, чтобы атаки в Идлибе были прекращены. Завтра мы отправляем делегацию в Россию, она проведет там переговоры, и следующие наши шаги будем определять в соответствии с результатом этой поездки", - сказал Эрдоган, выступая в Стамбуле. Трансляцию вел телеканал NTV.

Он добавил, что из-за столкновений в Идлибе 80 тысяч беженцев перемещаются из Идлиба в сторону турецкой границы.

"В такой ситуации Турция не в состоянии взять на себя самостоятельно этот груз", - добавил турецкий лидер.

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