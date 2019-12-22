Турецкая делегация посетит Москву, чтобы обсудить Сирию

22 декабря 2019 22:57 (UTC+04:00)

Турция работает с Россией, чтобы предотвратить атаки сирийской правительственной армии в Идлибе, в понедельник Москву с этой целью посетит турецкая делегация, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в четверг сирийская армия начала новую военную операцию на юго-востоке провинции Идлиб - последнего крупного оплота террористических группировок. Сообщалось об освобождении Рабиа, Хурейба, Харба-Баннан, Шаара, Телль-Махв и ряда других деревень.

"Турция при участии России делает все, чтобы атаки в Идлибе были прекращены. Завтра мы отправляем делегацию в Россию, она проведет там переговоры, и следующие наши шаги будем определять в соответствии с результатом этой поездки", - сказал Эрдоган, выступая в Стамбуле. Трансляцию вел телеканал NTV.

Он добавил, что из-за столкновений в Идлибе 80 тысяч беженцев перемещаются из Идлиба в сторону турецкой границы.

"В такой ситуации Турция не в состоянии взять на себя самостоятельно этот груз", - добавил турецкий лидер.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Первую собранную в Турции подводную лодку типа 214 TN спустили на воду
Турция 18:26
В Анкаре заявили, что санкции США не смогут повлиять на Турцию и проводимую ею политику
Турция 15:20
23-го декабря в Тбилиси состоится встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии
Грузия 11:19
В Турции задержаны около 50 нелегальных мигрантов
Турция 02:05
Парламент Турции ратифицировал оборонное соглашение с Ливией
Турция 21 декабря 19:35
Президент Казахстана ратифицировал закон о военном соглашении с Турцией
Казахстан 21 декабря 14:51
Лента новостей
Сирийская армия отбила атаку боевиков в Идлибе
Арабские страны 23:41
В Хорватии завершилось голосование на выборах президента страны
Европа 23:25
"Лацио" победил "Ювентус" и в пятый раз завоевал Суперкубок Италии по футболу
Спорт 23:10
В Баку прошел гала-вечер первого азербайджанского художественного интернет-сериала "Мигалки" (ФОТО)
Культура 22:46
Сирийская армия установила контроль над населенным пунктом ат-Тах
Арабские страны 22:36
Мазахир Панахов встретился с представителями стран, которые будут наблюдать за муниципальными выборами в Азербайджане
Политика 22:22
Две женщины погибли в результате нападения с ножом на юге Британии
Европа 22:17
Михаил Гусман: Уровень доверия между Президентами России и Азербайджана самый высокий (ВИДЕО)
Политика 22:00
Чавушоглу прибыл в Тбилиси для участия во встрече глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции
Турция 21:51