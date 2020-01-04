Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентами Ирана и Ирака Хасаном Роухани и Берхамом Салехом, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Наш президент Реджеп Тайип Эрдоган провел сегодня телефонные переговоры с президентами Ирана и Ирака. В ходе переговоров стороны обсудили последние события в регионе, а также развитие двусторонних отношений", - сказал собеседник агентства.

Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

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