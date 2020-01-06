Турецкие военные будут обучать бойцов для защиты ПНС в Ливии

6 января 2020 21:14 (UTC+04:00)

Турецкие военнослужащие, направленные в Ливию, будут обучать в этой африканской стране бойцов для защиты Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа. Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь возглавляемой президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития Омер Челик, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы продолжим нашу работу по достижению режима прекращения огня и обеспечения стабильности [в Ливии] как дипломатическим путем, так и на месте. Вооруженные силы Турции будут обучать группировки, которые будут защищать легитимное правительство и действовать в соответствии с законами", - сказал Челик.

Накануне президент Турции объявил о начале отправки в Ливию турецких военнослужащих. По его словам, они не будут участвовать непосредственно в боевых действиях. В их задачи входят "координационные действия и обеспечение безопасности легитимного правительства".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Армия Хафтара взяла под контроль город Сирт
Арабские страны 21:45
Армия Хафтара вошла в город Сирт
Арабские страны 20:09
В Турции арестованы террористы РПК
Турция 20:03
Газовые потоки на юге Европы с началом 2020 года существенно изменились
Энергетика 16:21
Эрдоган и Меркель обсудили по телефону обстановку в Сирии и Ливии
Турция 15:52
Турецкая компания NATEN приобретет солнечные электростанции
Турция 10:36
Лента новостей
Цены на нефть продолжили рост на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Энергетика 22:24
Генсек ООН: геополитическая напряженность достигла максимального уровня в текущем веке
В мире 22:10
Расходы Boeing из-за кризиса с 737 MAX составят $15 млрд в первой половине года
В мире 22:02
Армия Хафтара взяла под контроль город Сирт
Арабские страны 21:45
Болтон готов дать показания в сенате по делу об импичменте Трампу
США 21:36
Прошло 26 лет со дня успешного завершения Горадизской операции
Нагорно-карабахский конфликт 21:22
ТАР будет способствовать переходу в Европе на более экологически чистые источники энергии
Энергетика 21:03
Глава ЮНЕСКО обсудила с постпредом Ирана судьбу культурных объектов
В мире 20:53
Начались съемки фильма "Бэтмен"
В мире 20:31