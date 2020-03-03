Турецкая армия сбила очередной самолет сил Асада в Идлибе

В рамках операции «Весенний щит» на северо-западе Сирии сбит самолет L-39 сил режима Башара Асада.

Об этом сообщило во вторник Министерство национальной обороны Турции, пишет во вторник Trend со ссылкой на агентство Анадолу.

В ведомстве подчеркнули, что операция в Сирии успешно продолжается.

Ранее в небе над Сирией были сбиты два самолеты сторонников Асада.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар объявил ранее о проведении в Идлибской зоне деэскалации операции «Весенний щит».

Глава оборонного ведомства заявил, что операция начата в ответ на авиаудар по позициям турецких военных, унесший 27 февраля жизни 36 военнослужащих в зоне деэскалации.

«Наша задача – предотвращение преступлений режима Башара Асада, устранение радикализации и предотвращение миграции. ВС Турции основываются на праве на самооборону. Нашей целью являются лишь сторонники Асада, атакующие расположение турецких военных», - подчеркнул Акар.

Глава Минобороны отметил, что Турция не преследует цель вооруженного противостояния с Россией в Сирии