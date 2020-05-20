Turkish Airlines возобновляет международные рейсы

Турецкий авиаперевозчик компания "Turkish Airlines" возобновит международные рейсы с 10 июня.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, сказал глава совета директоров компании Илькер Айджи.

По словам И.Айджи, в салон самолет будет разрешено брать только ручные сумки. Ручную кладь перевозить в салоне будет запрещено, рассчитанные на данный вид багажа восемь килограммов будут добавлены к основному весу багажа.

Сообщается, что внутренние рейсы возобновятся с 4-го, а международные планируется начать с 10-го июня.