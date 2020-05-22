В апреле турпоток из Азербайджана в Турцию снизился до рекордного минимума

БАКУ/Trend/ - В апреле 2020 года Турцию посетили 1,228 тысячи туристов из Азербайджана, что на 97,76 процента меньше по сравнению с аналогичным показателем 2019 года.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство культуры и туризма Турции.

Как отмечается, доля граждан Азербайджана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за апрель 2020 года, составила 5,07 процента.

В январе-апреле 2020 года Турцию посетили 123,415 тысячи туристов из Азербайджана, что на 42,16 процента меньше по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года.

Доля граждан Азербайджана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за январь-апрель 2020 года, составила 2,90 процента.

Согласно данным министерства, в апреле 2020 года Турцию посетили 24,238 тысячи туристов, что на 99,26 процента меньше по сравнению с апрелем 2019 года.

В январе-апреле 2020 года Турцию посетили 4 262,882 тысячи туристов, что на 51,20 процента больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Отметим, что по итогам 2019 года Турцию посетили 901,723 тысячи туристов из Азербайджана, что на 5,03 процента больше по сравнению с показателем 2018 года.

Доля граждан Азербайджана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за январь-декабрь 2019 года, составила два процента.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)

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