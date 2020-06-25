Турпоток из Грузии в Турцию сократился до рекордного минимума

БАКУ/Trend/ - В мае 2020 года Турцию посетили 3,061 тысячи туристов из Грузии, что на 98,35 процента меньше по сравнению с аналогичным показателем 2019 года.

Об этом сказали Trend в министерстве культуры и туризма Турции.

Как отмечается, доля граждан Грузии в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за май 2020 года, составила 10,26 процента.

В январе-мае 2020 года Турцию посетили 332,731 тысячи туристов из Грузии, что на 52,27 процента меньше по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года.

Доля граждан Грузии в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за январь-май 2020 года, составила 7,75 процента.

Согласно данным министерства, в мае 2020 года Турцию посетили 29,829 тысячи туристов, что на 99,26 процента меньше по сравнению с маем 2019 года.

В январе-мае 2020 года Турцию посетили 4 292,711 тысячи туристов, что на 66,35 процента меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)

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