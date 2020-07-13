В январе-июне через турецкие порты было перевезено 200 тыс трейлеров и контейнеров

Турция 13 июля 2020 12:09 (UTC+04:00)
В январе-июне через турецкие порты было перевезено 200 тыс трейлеров и контейнеров
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