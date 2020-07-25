Президент Турции принял главу ПНС Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с главой Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на агентство Анадолу.
Согласно информации, встреча прошла во дворце «Вахдеттин» в Стамбуле за закрытыми дверями.
Подробности переговоров не приводятся.
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