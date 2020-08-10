ВВС Турции уничтожили 3 террористов РПК на севере Ирака

БАКУ /Trend/ - Истребители ВВС Турции нанесли удар по террористам РПК в районе Авашин на севере Ирака. Об этом, как передает Trend, говорится в сообщении в Twitter Министерства национальной обороны Турции.

Согласно информации, в результате воздушного удара уничтожены трое террористов РПК.

"Операции ВС Турции продолжатся вплоть до уничтожения последнего террориста", - говорится в сообщении.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней.

РПК признана ООН и Евросоюзом террористической организацией.