ВВС Турции уничтожили 3 террористов РПК на севере Ирака
БАКУ /Trend/ - Истребители ВВС Турции нанесли удар по террористам РПК в районе Авашин на севере Ирака. Об этом, как передает Trend, говорится в сообщении в Twitter Министерства национальной обороны Турции.
Согласно информации, в результате воздушного удара уничтожены трое террористов РПК.
"Операции ВС Турции продолжатся вплоть до уничтожения последнего террориста", - говорится в сообщении.
Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней.
РПК признана ООН и Евросоюзом террористической организацией.
Лента новостей
Сферы, деятельность которых разрешена в районах Азербайджана, где применен карантинный режим - СПИСОК
Как будет осуществляться въезд в города и районы Азербайджана, где введен строгий карантинный режим?
В Азербайджане в постпандемический период приоритетом для компаний станет формирование новой модели менеджмента
Гражданам следует ходить на менее людные пляжи, чтобы избежать увеличения риска заражения коронавирусом (ФОТО)
Посещение пляжей без отправки запроса на портале cimerlik.az может увеличить число заражений (ФОТО/ВИДЕО)
В первый этап азербайджано-турецких тактических учений также привлечены подразделения спецназа (ФОТО/ВИДЕО)