Сколько граждан Азербайджана посетили Турцию в январе-июле 2020 года?

БАКУ /Trend/ - В июле 2020 года Турцию посетили 10,018 тысячи граждан Азербайджана, что на 92,19 процента меньше по сравнению с аналогичным показателем 2019 года.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство культуры и туризма Турции.

Как отмечается, доля граждан Азербайджана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию в июле 2020 года, составила 1,07 процента.

В январе-июле 2020 года Турцию посетили 137,397 тысячи граждан Азербайджана, что на 71,37 процента меньше по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года.

Доля граждан Азербайджана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за январь-июль 2020 года, составила 2,53 процента.

Согласно данным министерства, в июле 2020 года Турцию посетили 932,927 тысячи туристов, что на 85,90 процента меньше по сравнению с июлем 2019 года.

В январе-июле 2020 года Турцию посетили 5 440,406 тысячи туристов, что на 77,97 процента меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Отметим, что по итогам 2019 года Турцию посетили 901,723 тысячи туристов из Азербайджана, что на 5,03 процента меньше по сравнению с показателем 2018 года.

Доля граждан Азербайджана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за январь-декабрь 2019 года, составила два процента.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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