МИД Турции: месторождение в Черном море может позволить поставлять газ в Европу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу не исключил, что обнаруженное в Черном море месторождение природного газа позволит Анкаре поставлять с него газ в Европу.
"Турция будет и использовать газ с месторождения в Черном море, и поставлять его в Европу", - приводит слова министра агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Отметим, что недавно Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о самом крупном открытии природного газа в Черном море. Он сказал, что около 320 миллиардов кубометров природного газа было обнаружено в зоне Tuna 1 в Черном море, где Турция вела разведочные работы. По его словам, недавно обнаруженные запасы являются лишь частью более крупного ресурса.
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