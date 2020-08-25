МИД Турции: месторождение в Черном море может позволить поставлять газ в Европу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу не исключил, что обнаруженное в Черном море месторождение природного газа позволит Анкаре поставлять с него газ в Европу.

"Турция будет и использовать газ с месторождения в Черном море, и поставлять его в Европу", - приводит слова министра агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отметим, что недавно Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о самом крупном открытии природного газа в Черном море. Он сказал, что около 320 миллиардов кубометров природного газа было обнаружено в зоне Tuna 1 в Черном море, где Турция вела разведочные работы. По его словам, недавно обнаруженные запасы являются лишь частью более крупного ресурса.